Die Festnahme des mutmaßlichen Killers ihres Lebensgefährten zieht Anne den Boden unter den Füßen weg: „Nicht nur mein Lebensgefährte wurde ermordet, sondern es kommt noch dazu, dass vermutlich mein Ex dahinter steckt.“ Sie will sich zurückziehen, um erstmal mit all den Neuigkeiten klarzukommen.

„Alle unterstützen mich dabei“, erzählt Anne. Bislang ist über den Tatverdächtigen offiziell nichts bekannt, die zuständige Polizei mag die Vermutung weder bestätigen noch dementieren. Bis zu einer Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. (mtu)

