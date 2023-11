Kurz vor Ende der Partie zwischen Philadelphia und New England Revolution kommt es zu einer Rudelbildung inklusive mehrerer Wortgefechte. Mitten drin auch der frühere Würzburger Kicker, der sich nicht gerade höflich mit Bobby Wood (30) unterhält. Dabei soll Wagner seinen Gegenüber, der Sohn eines Afroamerikaners und einer Japanerin, rassistisch beleidigt haben – und zwar auf Deutsch.

In der US-Liga findet die Sprache in der Regel wohl wenig Verständnis – blöd nur für den 26-Jährigen, dass Wood ein Jahrzehnt lang in der Bundesliga spielte (u.a. Hamburger SV & Union Berlin) und die Anfeindungen sehr wohl verstand. Folglich ertappt die MLS Übeltäter Wagner und verhängt eine Strafe. Welche Beleidigungen genau fielen, bleibt ein Geheimnis zwischen den Akteuren und der Liga.