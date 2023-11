Im Herbst 2019 erhält die damals 34-jährige Casey McIntyre die Diagnose Eierstockkrebs, drittes Stadium. Das erzählt sie 2020 in einem Interview mit Cup of Jo, einem New Yorker Lifestyle-Blog. Casey und ihr Mann Andrew seien gerade wegen einer künstlichen Befruchtung in Behandlung gewesen, als sie eines Morgens einen solch aufgeblähten Bauch hatte, dass sie ins Krankenhaus musste. „Wir fuhren in die Notaufnahme, wo man mir sieben Liter Flüssigkeit aus dem Bauchraum holte. Danach wurde ich einer Laparoskopie unterzogen“, erklärt sie damals. Danach habe die Diagnose festgestanden. Unmittelbar startet sie eine Chemotherapie.

Im Januar 2021 folgt eine große OP, in der „alles entfernt wurde, was Krebs hatte - eine vollständige Hysterektomie, ein Teil meiner Milz, ein Teil meiner Leber und ein Teil meiner Lunge“. Doch Casey gibt nicht auf – auch nicht den Traum, Mutter zu werden. Und so kommt im April 2022 Tochter Grace zur Welt.