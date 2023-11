Mega-Missgeschick in Sangerhausen: Mann crasht Waschanlage

Zwei Drittel seiner Waschstraße sind nach dem Unfall kaputt. Und für viele Geräte sind Ersatzteile gar nicht so leicht zu bekommen. Ob und wieviel die Versicherung zahlt, ist aktuell noch nicht klar, erzählte Eichler dem MDR. Schon öfter habe er solche oder ähnliche Videos auf Youtube gesehen. Stets habe er geschmunzelt und sich gefragt, wie so etwas bloß möglich sei. „Wenn’s einem selber dann passiert, dann vergeht einem das Lachen“, so Eichler.

Aufgeben komme für ihn aber nicht infrage. Immerhin sei seine Anlage ein Familienbetrieb. Eine Vermutung habe er inzwischen, welches Missgeschick dem Fahrer unterlaufen sein könnte. Das wichtigste, sagte Eicher, sei am Ende aber: Niemand wurde bei dem Crash verletzt. (sbl)

