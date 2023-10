Zwar hatten die Schüler den Film selbst ausgesucht – und sich bei „Winnie the Pooh: Blood and Honey" womöglich vom Titel täuschen lassen: Es handelt sich um die Slasher-Version des bekannten Kinderbuchs mit dem tollpatschigen Bären und sorgte laut Tag 24 letztes Jahr für Aufsehen in der Horror-Fanszene.

Klassischer US-Film-Trash und für Erwachsene sogar amüsant, aber Viertklässlern nicht zuzumuten. Die Kinder hätten den Film „20 bis 30 Minuten lang" gesehen, erklärt Michelle D. dem US-Sender CBS. Ihre Zwillinge besuchen die US-Schule, an der sich der Vorfall Anfang Oktober abgespielt haben soll. „Ich fühle mich von der Schule völlig im Stich gelassen", sagt sie nach einem Gespräch mit dem Schulleiter.

