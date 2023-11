Masern-Todesfälle drastisch gestiegen - an diesen Symptomen erkennt ihr das Virus

Rund neun Millionen Menschen sind im vergangen Jahr an Masern erkrankt. Das entspricht einer Zunahme an Infektionen um 18 Prozent, wie die WHO am 16. November 2023 in Genf berichetete. Im Jahr 2022 hätten 37 Länder größere Ausbrüche erlebt, während es im Jahr davor 22 waren.

Masern sind eine sehr ansteckende virale Infektionskrankheit. Sie wird durch Tröpfchen übertragen, etwa, wenn Infizierte husten oder niesen. Infizierte haben in der Regel zunächst Fieber, Husten, Schnupfen und Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum. Kurz darauf folgt der typische Ausschlag. Bei jedem zehnten Betroffenen gibt es Komplikationen, bis hin zu lebensgefährlichen Gehirnentzündungen.

