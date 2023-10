Mareile Höppner startete ihre TV-Karriere als Reporterin in der Redaktion von RTL Nord in Kiel. Anschließend stand sie zwei Jahre als Wettermoderatorin für Guten Abend RTL vor der Kamera, ehe sie die Sendung ab 2002 als Hauptmoderatorin übernahm. Nach weiteren Engagements unter anderem bei Sat.1 war Höppner von 2009 bis 2012 Gastgeberin der MDR-Talkshow Riverboat. Ab 2008 führte sie durch das MDR-Boulevardmagazin Brisant im Ersten. Bei ihrem Abschied dort im Jahr 2022 wurde bekannt, dass die Moderatorin wieder zu RTL Deutschland wechselt.

Mareile Höppner wird am Donnerstag (12. Oktober, RTL, 22:35 Uhr) in einem stern TV Spezial unter anderem über das Thema häusliche Gewalt sprechen. Auch Stalking ist dabei ein Thema. (spot on news / mja)