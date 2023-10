Das französische Untersuchungs- und Analysebüro für die Sicherheit der zivilen Luftfahrt (BEA) untersucht jetzt, wie sich die Fenster lösen konnten. Das Büro spricht von einem „schwerwiegenden Vorfall“. Den Ermittlungen zufolge beschließt der Pilot zurück nach London-Stansted zu fliegen, als er im Steigflug eine Höhe von 14.500 Metern erreicht.

An Bord sind glücklicherweise keine regulären Passagiere – nur 21 Crewmitglieder, die für weitere Flüge nach Orlando geflogen werden sollten, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Der Pilot landet die Maschine, ohne einen Notfall-Alarm am Flughafen auszulösen und bringt die Crew wieder sicher auf den Boden. Aber wie sich die Fenster bei einer so jungen Maschine wie aus dem Nichts lösen konnten, gibt den Ermittlern Rätsel auf. (uni)