Löwen wollen Hyäne zerfleischen - Rudel kommt zur Rettung!

Kläglich schreit sie um Hilfe!

Im Londolozi Naturschutzgebiet in Südafrika greift ein Rudel Löwen eine einsame Hyäne an. Sie verletzen das Tier schwer, doch seine Hilferufe bleiben nicht unerhört. In letzter Sekunde eilt die Familie der Hyäne zur Rettung herbei und nimmt den Kampf mit dem Löwenpack auf. Den Angriff und die Rettung haben wir für Sie im Video. (jbü)