Ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, dass es mittlerweile für fast alles einen Automaten gibt?

Immer mehr Betriebe bieten ihre Produkte so an. So können Kunden neben Fleisch beispielsweise auch Milch oder Obst unabhängig von Öffnungszeiten einkaufen – sogar an Sonn- und Feiertagen! Und auch Pizzen gibt es immer öfter vom Automaten gebacken. Doch können die Produkte aus dem Lebensmittelautomaten in unserem Test überzeugen?