Laura Maria Rypa verängstigt nach Einbruch – Darauf verzichtet sie jetzt

Lese-Tipp: Neuer Beschützer! ER soll jetzt im Hause Lombardi für zusätzliche Sicherheit sorgen

Auch Pietro Lombardi kann den versuchten Einbruch weder vergessen, noch so einfach abtun. „Scheiß auf mich, aber sollte meiner Frau oder meinen Kindern was passieren, könnte ich mir das nie verzeihen“, erzählte er kurz darauf seinen Followern bei Instagram. Und damit so etwas nie wieder passiert, zieht der Sänger in Sachen Sicherheit nun alle Register und hat sämtliche Kamera-Systeme, Alarmanlagen und Fenstersicherungen erneuert und aufrüsten lassen. „On top stehen bei uns 24/7 Securitys vor wie hinterm Haus“, so Pietro. (jve)