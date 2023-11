Die Einbrecher hatten versucht, die Scheibe einer Glastür einzuschlagen – zum Glück erfolglos. Und darüber ist Laura mehr als dankbar. „Ich glaube, das wäre noch mal ein ganz anderes Gefühl gewesen. Dennoch ist es komisch. Ich muss das auf jeden Fall erst mal sacken lassen“, berichtet sie weiter.

Die Sicherheit seiner Familie steht für Pietro Lombardi an allererster Stelle. Und so wurden im Haus weitere Sicherheitsmaßnahmen getroffen: „Die Türe wird ausgetauscht. Jetzt haben wir Securitys, wir haben das ganze Sicherheitssystem aufgebessert, in der Hoffnung, dass wir die nächsten Tage bisschen beruhigter schlafen können.“ (dga)

