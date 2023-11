Der traumatische Vorfall hat Spuren hinterlassen – auch wenn in der Schreckens-Nacht zum Glück keiner verletzt wurde. Doch den versuchten Einbruch kann Pietro Lombardi weder vergessen noch so einfach abtun. „Scheiß auf mich, aber sollte meiner Frau oder meinen Kindern was passieren, könnte ich mir das nie verzeihen“, erzählte er kurz darauf seinen Followern bei Instagram. Und damit so etwas nie wieder passiert, zieht der Sänger in Sachen Sicherheit nun alle Register.

Lese-Tipp: Schlaflose Nächte nach versuchtem Einbruch: Laura Maria Rypa noch immer unter Schock

„Morgen werden alle Kamera-Systeme wie Alarmanlage, Fenstersicherungen erneuert auf den besten Stand, den es gibt“, verrät er in seiner Insta-Story. „On top stehen bei uns 24/7 Securitys vor wie hinterm Haus“, so Pietro weiter. Doch damit nicht genug! Neben Männern in Uniform und High-End-Elektrik soll nun auch ein weiterer Vierbeiner für zusätzliche Sicherheit sorgen. Das neue Mitglied im Hause Lombardi hat auch schon bereits Einzug genommen. „Willkommen, kleiner Rabauke! Die Familie wird größer. Dreifacher Hundevater“, schrieb der 31-Jährige auf Instagram zu einem Clip, in dem der niedliche Fellfreund erstmals zu sehen ist. Wie süß ihr neuer tierischer Beschützer ist, zeigen wir Ihnen im Video. (amö)