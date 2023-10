Kann der Terror auch nach Deutschland kommen?

Höchste Terrorwarnstufe in Belgien - ein Attentäter tötet zwei Schweden. In Israel herrscht Krieg mit der Hamas und in Deutschland brechen Pro-Palästina-Demos immer wieder in Gewalt aus. Was bedeutet das für uns? RTL-Terrorismusexperte Michael Ortmann klärt die wichtigsten Fragen.