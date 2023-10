Die Erinnerung an seinen toten Vater hat sich einfach in Luft aufgelöst – im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ein Polizist bei einer Kontrolle Drogen in Helmut M.s (46) Halskette vermutete, verstreute er das Pulver an einer Kölner U-Bahn-Station. Erst später stellte sich heraus: In der Kapsel befand sich die Asche von M.s Vater (†77).