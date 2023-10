Wie die Ärztin entführt wurde und warum genau – dazu will die Staatsanwaltschaft sich bisher nicht äußern. Die Kölnische Rundschau schreibt, dass einer der Männer Patient bei der Ärztin gewesen sein soll. Während der Behandlung soll er die Frau dann betäubt und mithilfe seines Komplizen angeblich in eine Kiste gesteckt und aus dem Haus getragen haben. Laut der Zeitung sollen sie geplant haben, einen Sexfilm mit der Ärztin zu drehen. Ob es dazu kam, ist völlig unklar.

Die Frau wird offenbar über Stunden in der Wohnung der Tatverdächtigen festgehalten – gegen ihren Willen. Erst am nächsten Tag schafft sie es aus den Fängen ihrer Entführer heraus. Was sich in den Stunden dazwischen abgespielt hat, müssen nun die Ermittlungen klären.