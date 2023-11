„Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Zweifel an den Aussagen der Hinweisgeberin. Letztlich räumte die Frau ein, dass der von ihr geschilderte Sachverhalt nicht der Wahrheit entspricht. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die 35-Jährige wird geprüft“, teilt Marco Laske, Sprecher der Polizei Dresden, am Montagabend mit. Ihre Lügen-Geschichte könnte der angeblichen Zeugin des Übergriffs nun also selbst teuer zu Stehen kommen. Was aber verleitet jemanden zu so einem Handeln?

Lese-Tipp: Frau aus Dresden gesteht: Ich habe mir die Kinderfänger-Geschichte AUSGEDACHT

„Die Währung, in der heute bezahlt wird, ist Aufmerksamkeit. Aus psychologischer Sicht sprechen wir nach dem Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Die Menschen möchten also das Gefühl haben, dass ihre Handlungen Wirkungen in der Außenwelt erzeugen. Und wenn ich in meinem sonstigen Leben nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen kann, muss ich mir zur Not etwas ausdenken“, lautet die Erklärung von Experte Baumeier bei RTL. „So etwas gibt es bei jedem Verbrechen. Sobald also etwas passiert, gibt es Menschen, die sagen: ‘Mir ist das auch passiert’“, so Baumeier weiter.