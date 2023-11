„Fencheltee für Kinder? Besser nicht!“ So warnt unter anderem die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) vor dem beliebten Tee. Was früher vor allem gegen Magenschmerzen und Blähungen bei Kindern eingesetzt wurde, gilt mittlerweile als großes No-Go. Denn Fencheltee enthält Estragol – ein krebserregender Inhaltsstoff, der dem Tee seinen Anis-Geruch verleiht.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnte bereits 2002 vor Estragol in Lebensmitteln. Nicht nur Fenchel enthalte demnach den giftigen Stoff, sondern auch Muskatnuss, Sternanis und Lemongras. Von einem übermäßigen Verzehr wird deshalb abgeraten.

Doch was genau bewirkt der Stoff im Fencheltee? „Estragol hat in hohen Dosen in Tierversuchen eine hepatokanzerogene Wirkung gezeigt, sprich einen Zusammenhang mit der Entwicklung von Leberkrebs“, erklärt Kinderärztin Dr. Nikola Klün. Diese Einschätzung bestätigt eine Studie der EMA, die die Auswirkungen von Fencheltee auf den menschlichen Körper untersucht.

Speziell bei Fencheltee schwankt der Estragolgehalt enorm. Eine österreichische Studie hat bereits starke Estragolschwankungen in Tees gezeigt.