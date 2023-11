Junge (8) auf Toilette in Eberswalde missbraucht - schlug der Täter schon einmal zu?

Der Übergriff am 5. November hatte in der Bevölkerung Empörung und Besorgnis ausgelöst. „Solche Straftaten führen nach unserer Erfahrung zu einer erheblichen Beunruhigung in der Bevölkerung. Kinder und auch deren Eltern machen sich Sorgen und es erwachsen Ängste“, so Polizeisprecher Roland Kamenz.

Der Polizei zufolge wollte ein achtjähriger Junge eine mobile Toilette benutzen. Weil die Kabine verschlossen war, habe er geklopft. Daraufhin soll ein Mann das Kind in das Toilettenhäuschen hineingezogen und im Genitalbereich berührt haben.

Der Junge rief um Hilfe, Zeugen alarmierten die Polizei. Schließlich konnte sich das Kind befreien. Der Mann habe den Jungen noch verfolgt, seinen Roller genommen und in einen Kanal geworfen. Dann verschwand er. Das Kind konnte bisher noch nicht zu dem Fall befragt werden, so die Polizei, soll aber noch im Verlauf der Woche durch speziell ausgebildete Ermittler vernommen werden.

Weitere Details zum Tatverdächtigen und einer möglichen zweiten Tat sind bislang nicht bekannt.