Jessica Haller eine Woche nach Augenlidstraffung: „Das war nicht ohne"

Eine Woche nach ihrer Augenlidstraffung: So zeigt sich Jessica Haller am 03. Oktober 2023 in ihrer Instagram-Story

„Da bin ich, ich hoffe euch allen geht’s gut. Das ist das aktuellste Update von der OP“, so Jessica Haller am Dienstagnachmittag (03. Oktober) in ihrer Instagram-Story. Die Influencerin ist noch sichtlich mitgenommen von ihrer Augenlidstraffung, aber kann ihre Fans beruhigen: „Eine Woche nach der OP sehe ich zwar so aus, aber (...) Schmerzen habe ich nicht mehr.“ Mit einem ausführlichen Update habe sie gewartet, da sie sich in den letzten Tagen nicht danach gefühlt habe in die Kamera zu sprechen. Verständlich, denn ihre Beauty-OP war kein leichtes Unterfangen.

Nachdem sie aus ihrer Vollnarkose erwacht war, erlitt sie eine Panikattacke: „Die war auch nicht ohne (...) Ich hatte richtig so kalten Schweiß und mein Herz war am rasen – ich konnte ja schließlich nach der OP kaum meine Augen öffnen.“ Sie habe sich gefühlt, als hätte sie jemand vermöbelt: „Es war ein unangenehmes Gefühl, aber ich hatte keine Schmerzen oder so.“ Es folgten zwei Tage pausenloses Kühlen, um die „sau geschwollenen“ Augen zu beruhigen.

Beim Kontrolltermin bekommt Jessica Haller von ihrem Arzt dann gezeigt, was hinter ihren schlaffen und geschwollenen Augenlidern steckte, unter denen sie lange Zeit litt: „Ich hatte so richtig viele Fett-Knubbel. Es sah unglaublich eklig aus.“ Darüber, dass sie die Übeltäter los ist, scheint sie überglücklich zu sein: „Ich glaube, das Gefühl steht über dem, wie es aussieht.“ Bereits wenige Tage nach dem Eingriff fühle sie sich wacher und wohler – auch wenn das Endergebnis erst in drei Monaten zu sehen sei.