Kenichi Kato war seit mehr als 25 Jahren Tierpfleger. Eine kleine Unaufmerksamkeit soll ihn jetzt das Leben gekostet haben. Das berichtet The Japan Times. Normalerweise kommen die Löwen nie in direkten Kontakt mit den Pflegern. Doch diesmal soll es anders gewesen sein. Berichten zufolge soll eine Käfigtür, die eigentlich geschlossen werden sollte, offen gewesen sein. Ein Löwe soll die Chance genutzt haben und Kato in den Käfig gezerrt haben.

Gegen 15.25 Uhr soll der 53-Jährige im Tohoku Safari Park in Nihonmatsu, in der Nähe von Fukushima, blutend gefunden worden sein, teilt die Polizei mit.

Lese-Tipp: Aufeinandertreffen mit Löwen: „Der erste Instinkt bei Angst ist immer die Attacke"