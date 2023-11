Jäger hetzen Hirsch in Garten: Hausbewohner stellt sich schützend vor ihn

Er war der Retter in der Not!

Wäre der Hausbesitzer nicht gewesen, wäre dieser Hirsch nicht mehr am Leben. Am 25. November flüchtet das Tier – getrieben von Hundegebell und galoppierenden Reitern in einen privaten Garten in Ingrannes (Frankreich). Der Graf von La Rochefoucauld, der die Treibjagd organisiert, will das Hirsch nicht einfach aufgeben – obwohl er sich entkräftet auf das private Grundstück flüchtet. Doch der Hausbewohner stellt sich schützend vor das gehetzte Tier.

