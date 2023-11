Island zittert: Vulkanausbruch steht kurz bevor - „Frage von Stunden"?

RTL-Reporterin Anna Hohns ist derzeit live in der Hauptstadt Reykjavík unterwegs. „Egal, mit wem man sich hier unterhält, alle haben tiefe Sorgenfalten. Mit dem Leiter des Zivilschutzes haben wir ein Interview geführt. Der hat uns gesagt, die Gefahr, dass es zu einem Ausbruch kommen könnte, sei über Nacht noch einmal gestiegen. Es gibt Hinweise, dass das Magma Richtung Erdoberfläche drückt“, berichtet Anna Hohns.

Am Anfang, vor ein paar Wochen, sei das Magma in einer Tiefe von 500 Kilometern gemessen worden. Jetzt stecke das flüssige Gestein in einer Tiefe von 800 Metern fest, diese Strecke könne es theoretisch innerhalb von 30 Minuten zurücklegen, berichtet Anna Hohns. „Der Leiter des Zivilschutzes ist der Meinung, dass es eher eine Frage von Stunden und nicht von Minuten ist“, sagt die Reporterin. Der Fokus liege aktuell auf der Stadt Grindavik, die bereits evakuiert wurde. Alle Bewohner von dort seien weggebracht worden und haben nun Angst um ihren Besitz, erzählt RTL-Frau Anna Hohns. Einige der Einwohner von Grindavik haben sich auswärts bei Freunden oder Familienmitgliedern untergebracht, andere wohnen vorerst in Notunterkünften. Auch Haustiere werden mitgenommen, wie die RTL-Reporterin erfährt. Unterstützung bieten hier auch Tierschutzvereine, die zum Beispiel auch Futter bereitstellen.