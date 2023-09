Aufgeben war für die Lusins nie eine Option – und das hat sich gelohnt! Renata Lusin ist schwanger – und das fast im 5. Monat! Nach insgesamt drei Fehlgeburten erwarten sie und Ehemann Valentin Lusin Nachwuchs. Wir haben die beiden zum exklusiven Baby-Interview getroffen, in dem auch Freudentränen fließen. Im Video verrät Renata, was die frohe Botschaft für ihre Teilnahme an der „Let’s Dance“-Tour bedeutet.