Horror-Unfall in NRW! Autor rast in Gegenverkehr - zwei Menschen tot

Das war passiert: Am Dienstagabend fuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit seinen beiden Mitfahrern auf der Westtangente in Richtng Wasserfuhr. In einer Linkskurve kam das Auto aus bislang ungeklärten Gründen in Schleudern. Der Wagen drehte sich, geriet auf den Fahrstreifen des Ggegenverkehrs und prallte mit dem Heck in ein entgegenkommendes Auto.

Dieses war mit insgesamt fünf Menschen besetzt. Durch den Aufprall wurden mehrere Menschen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Mitfahrer des 19-Jährigen überlebten den Unfall nicht, der 19-Jährige selbst wurde lebensgefährlich verletzt.