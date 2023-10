Jedes elfte Unternehmen will zukünftig Büroflächen verkleinern – das ergibt eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts. Damit planen 9,1 Prozent der befragten Unternehmen auf die Nachfrage nach Home Office zu reagieren. Doch ifo-Experte Simon Krause erklärt: „Die überwältigende Mehrheit der Unternehmen lässt ihre Büroflächen unverändert.“

Lese-Tipp: So sparen Sie im Homeoffice - die besten Tipps fürs Arbeiten daheim

Allerdings hätten viele Unternehmen bereits reagiert und sich an die neuen Arbeitsmodelle angepasst. Da die bereits erfolgten Veränderungen nicht abgefragt wurden, sei der tatsächliche Effekt vermutlich größer. „Andere Firmen planen die Anpassung in den kommenden Jahren, wenn die meist langfristig abgeschlossenen Büro-Mietverträge auslaufen. Diese Entwicklung wird die Krise am Immobilienmarkt verschärfen, der wegen gestiegener Zinsen und Baukosten ohnehin unter Druck steht“, führt Krause aus.

Lese-Tipp: Kündigung nach Homeoffice-Überwachung: Wie viel weiß eigentlich mein Chef?