Zuerst berichtete die Ebersberger Zeitung über den Gänsehaut-Fund. „Georg 25.4.64“ ist auf der Innenseite des Ringes graviert, bemerkt der Hobby-Schatzsucher demnach. Er sucht das Hohenlindner Standesamt auf – im Archiv findet das Amt tatsächlich eine Trauung eines Georgs und einer Anna an jenem Tag im April 1964. „Weder eine aktuelle noch eine frühere Anschrift von ihr war ermittelbar, und somit auch nicht, ob sie überhaupt noch am Leben sein könnte“, sagt Gottmann der Zeitung. Ein Tipp seiner Frau bringt ihn schließlich auf die richtige Spur: Sie erinnert sich an eine Bekannte in Hohenlinden, die den Nachnamen des Ehepaares trägt. Bingo!

Als Gottmann die Bekannte aufsucht, stellt sich heraus, dass sie tatsächlich mit der Inhaberin des Ringes verwandt ist! Ihr Name heute: Anna Gappmair (81). Mittlerweile lebt sie im Pongau im österreichischen Bundesland Salzburg, wie der Finder herausfinden kann.