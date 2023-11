Hat Jasmin Herren den Anti-Jo-Jo-Code geknackt? Das sagt unsere Ernährungsexpertin!

Am Tag nach dem großen Karnevals-Startschuss im Rheinland meldet sich Jasmin Herren bei ihrer Community zu Wort: „Guten Morgen, ich hoffe, ihr habt alle den Karneval schön überstanden. Ich ja. Ich war, glaube ich, die nüchternste in ganz Köln.“ Für die Malle-Sängerin gab es „kein Tropfen Alkohol“ – während ihr Traumprinz Philipp Bender (23) „ein paar Kölsch vernichtet“ hat.

Dabei hatte es einen bestimmten Grund, dass sich die 44-Jährige an dem Fest so zurückgehalten hat – sie macht aktuell eine besondere Diät. Zum Hintergrund: Jasmin hat mit einem hartnäckigen Jo-Jo-Effekt – also einem Auf und Ab ihres Gewichts – zu kämpfen. Grund dafür sei die Schilddrüsenkrankheit Hashimoto: „Damit lebe ich jetzt schon 15 Jahre. Ich hab’ mal Überfunktion, mal Unterfunktion – deswegen bin ich auch mal dicker, mal dünner. Das sieht man dann besonders am Bauch und (...) an den Oberschenkeln.“

Mit einer „Reinigung“ des Stoffwechsels will sie dem Jo-Jo-Effekt jetzt endgültig den Kampf ansagen. Zu diesem Zweck hat sie sich eine Diät-Beratung an die Seite geholt, die auf „Homöopathische Stoffwechsel Transformation“ spezialisiert ist. Zu ihrem angepassten Ernährungsplan gehört die Einnahme von homöopathischen Präparaten und das Durchbrechen von alten Gedankenmustern. „Ich habe echt schon was runter und ich bin jetzt bei Tag fünf“, schwärmt Jasmin. Auch ihre Haut habe sich bereits gebessert. Ein vorschnelles Diät-Fazit?