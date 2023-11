Jacques Schneider lebt eigentlich in Frankreich – auch dort sehr abgeschieden. Für die Show „Wilderness“ ist der Performance-Künstler in die niedersächsische Landeshauptstadt gekommen. Zuschauer der Show können sich ab dem 17. November in der Orangerie Herrenhausen selbst einen Eindruck von Jacques Schneider und seiner Liebe zur Natur machen. Seine „wilde Seite“ will er auf jeden Fall auch auf der Bühne zeigen: „Man darf sich nicht verstellen für andere. Man muss zeigen, wer man ist!“