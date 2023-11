Toni hat ein dunkles Geheimnis!

Schweißgebadet wacht Toni (Olivia Marei) mitten in der Nacht auf – sichtlich gerädert. Die wenigen Stunden Schlaf waren alles andere als erholsam. Nach einem Schluck Wasser wird ihr unterbewusst klar, was ihr fehlt. Mit schnellen Schritten geht sie zu einem kleinen Reiseetui, das sie seit ihrer Rückkehr aus den USA sicher in einer der Schubladen ihrer Kommode aufbewahrt. Es ist grau. Unscheinbar fast. Und niemand würde denken, dass es Tonis dunkelstes Geheimnis vor den Blicken ihrer Mitmenschen schützt: ein kleines Fläschchen mit Tabletten, die sie seit einiger Zeit immer häufiger braucht, ob sie es will oder nicht. Wie tief Toni offenbar schon in die Sucht der Medikamente geraten ist, zeigt der erste Teil der Wochenvorschau.

Den zweiten und dritten Teil der Wochenvorschau mit Marc Weinmann haben wir ebenfalls parat – einfach runterscrollen!