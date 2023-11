Toni ist aus den USA zurück im Berliner Kiez von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und hat ein Mitbringsel im Gepäck, das sie so schnell nicht wieder los wird. Die Polizistin ist nach einer Behandlung wegen einer Schussverletzung abhängig von Schmerzmitteln. Dadurch gerät sie mehr und mehr in den Konflikt zwischen dem, was richtig ist, und dem, was die Sucht von ihr fordert.

Eine wichtige Geschichte, wie Schauspielerin Olivia Marei findet: „Toni ist nicht nur als Polizistin, sondern auch abseits davon, immer korrekt und für ihre Ehrlichkeit bekannt. Sie würde bewusst nie etwas Verbotenes tun, um sich in einen Rausch zu bringen oder Ähnliches. Dass sie nun ungewollt in diese Suchtspirale gerät, verstärkt den inneren Konflikt zwischen Vernunft und Abhängigkeit noch mehr.“