Lukas kommt mit einem blauen Auge zu Yvonne und Jo zurück

Für Lukas (Oliver Szerkus) war es in den letzten Wochen alles andere als leicht. Nachdem er sich endlich ein wenig bei Jo (Wolfgang Bahro) und Yvonne (Gisa Zach) eingelebt hat, meldet sich plötzlich sein Vater aus der Schweiz und verlangt, dass sein Sohn von nun an bei ihm lebt. Als Yvonne und Gerner davon erfahren, bricht für beide eine Welt zusammen – vor allem für Yvonne, die sich sehr schnell an Lukas‘ Anwesenheit gewöhnt hat. Um so erleichterter sind beide, als sie erfahren, dass Lukas nach einer kurzen Zeit bei seinem Vater wieder bei ihnen einziehen möchte. Doch es dauert nicht lange und Jo und Yvonne machen sich erneut Sorgen um ihren Pflegesohn. Der erste Teil der Wochenvorschau zeigt, wie in Lukas‘ Leben einfach keine Ruhe einkehrt.

