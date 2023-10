Lange Zeit war jedoch nicht klar, wie Jo (Wolfgang Bahro) diesem ganzen Unterfangen gegenübersteht. Wäre auch er bereit, sich auf die Herausforderungen einer Pflegschaft einzulassen? Schließlich verlangt auch ein Pflegekind einiges an Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und tatsächlich war Gerner einige Zeit lang unsicher, was er von Yvonnes Plan halten sollte. Doch je länger er darüber nachdenkt, desto mehr kann er sich mit dem Gedanken anfreunden. Und so blicken beide hoffnungsvoll in die Zukunft, schließlich kann eine gemeinsame Herausforderung auch die Bindung zueinander stärken und genau das können Yvonne und Gerner gerade brauchen.