„Vielleicht ist es auch für mich an der Zeit, etwas Neues anzufangen“, sagt Katrin und bemüht sich sichtlich, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Nach vielen Jahren an der Spitze der Immobilienfirma „W&L“ ist sie nun auf der Suche nach neuen Ufern.

„Dich über Tobias (Jan Kittmann) anzugreifen … Lopez wusste genau, was er tut“, fasst Gerner die Intrige von Carlos bitter zusammen und ist fest entschlossen, in dieser schweren Zeit an Katrins Seite zu stehen: „Als Yvonne (Gisa Zach) krank war, hast du mir geholfen. Ich konnte mich immer auf dich verlassen. Jetzt kannst du dich auf mich verlassen. Keine Firma ist mehr wert als die Familie.“