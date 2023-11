„50.000 Euro dafür, dass Sie bei der Polizei gegen Lopez aussagen“, verspricht Katrin Carlos‘ Komplizen, doch der zeigt keine Regung. Nachdem sie gemeinsam mit Tobias unverrichteter Dinge wieder abzieht, kommt beiden der Verdacht, dass sie Carlos die ganze Zeit unterschätzt haben.

Und während Tobias noch darüber grübelt, warum Carlos all diesen Aufwand betreibt, fällt es Katrin wie Schuppen von den Augen: „Er benutzt dich! Du hast eine Privatinsolvenz laufen; wenn die Behörden glauben, dass du dich an billigen Arbeitskräften bereicherst, kriegen sie dich wegen Insolvenzbetrugs dran. Das ist eine Straftat!“ Und mit Schrecken begreift auch Tobias, dass er in diesem Spiel nichts weiter als ein Bauernopfer ist.