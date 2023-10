Freund weg, Job weg, dafür aber eine überteuerte Wohnung an den Hacken: Alicias (Josefin Bressel) Neustart in Berlin startet etwas holperig. Was gibt es da Besseres, als den ganzen Stress bei einer ausgelassenen Party zu vergessen? Genau: die Party mit einem One-Night-Stand zu beenden. Doch Alicia greift auch hier, wie schon zuvor, ordentlich daneben – geht sie schließlich

mit niemand geringerem nach Hause, als Carlos (Patrick Fernandez). An sich natürlich kein Problem, wären da nicht die familiären Irrungen und Wirrungen. Schließlich ist Alicia die Nichte von Tobias (Jan Kittmann) und somit von dem Mann, den Carlos zu seinem Feind ernannt hat. Eine Dreieckskonstellation mit ordentlich Sprengkraft. Mehr zeigt der zweite Teil der Wochenvorschau.