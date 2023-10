Emily muss ihren Freund ziehen lassen!



Mohameds Tod lässt Sascha (Daniel Noah) einfach keine Ruhe. Er will den Mord an seinem Freund um jeden Preis aufklären. Dafür ist er sogar bereit, nach Ägypten reisen, um vor Ort zu ermitteln. Seine Freundin Emily (Anne Menden) ist jedoch total dagegen – sie hält den Plan für viel zu gefährlich. Doch Sascha kann nicht anders. Und so hinterlässt er einen Abschiedsbrief und will den GZSZ-Kiez still und heimlich verlassen. Emily versucht ihn noch in letzter Sekunde aufzuhalten – allerdings vergebens, wie wir oben im GZSZ-Spoiler-Video zeigen.



Die komplette GZSZ-Folge gibt es am Mittwoch, den 18. Oktober, um 19.40 Uhr bei RTL oder schon jetzt online auf RTL+ zu sehen.