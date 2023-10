Mordermittlung statt Hochzeitssause

Emily (Anne Menden) kann nicht glauben, was sie da hören muss: Sascha (Daniel Noah) plant, sich eigenständig auf die Suche nach Mohameds Mörder machen! Statt mit ihr auf Johns Hochzeit zu gehen, will Sascha nach Ägypten fliegen und den Tod seines Freundes aufklären. Ein gefährlicher Plan, der seiner Freundin die Tränen in die Augen treibt, wie in unserem GZSZ-Vorschauvideo oben deutlich wird.