Die Tiere waren in Plastiktütchen oder Kunststoffbehältern in eine Box gequetscht.

Wie der Zoll jetzt mitteilt, ereignete sich der unschöne Vorfall bereits vor 14 Tagen. Angekündigt war der tierische Inhalt nicht, laut seinem Besitzer sollte ausschließlich private Kleidung in dem Koffer sein.

Tatsächlich befand sich darin neben ein paar Kleidungsstücken aber nur eine große zugeklebte Styroporbox. „Meine Kolleginnen und Kollegen konnten kaum glauben, was sie sahen“, so Zollsprecher Jens Ahland. Fast 190 Vogelspinnen, Wolfsspinnen und Springspinnen, mehr als 430 Skorpione sowie rund 20 Hundertfüßer und Käfer waren einzeln oder in Gruppen in Plastiktütchen oder Kunststoffbehältern in eine Box gequetscht.