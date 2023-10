In Harris County wird nach einem Mann gefahndet, der sich aus seinen Fußfesseln befreit und das Gerichtsgebäude verlassen haben soll.

Berichten zufolge soll Michael Combs am Dienstagmorgen (17.10.) aus dem Gerichtssaal geflohen sein. Dort hatte er einen Termin im Strafgericht, wo ein Richter seine Kaution aufhob und Combs in Fußfesseln gelegt wurde. Wie es zu der Flucht kam und was ein anderer Gerichtsfall damit zu tun hat, erfahren Sie im Video. (kko)