Plötzlich fangen die Augen der Mitarbeiter und Gäste an zu tränen und alle klagen über Reizhusten!

So geht es mehreren Besuchern eines Cafés in der Europapassage in Hamburg. Ein beißender Geruch breitet sich aus, alle klagen über Atemwegsreizungen. Daraufhin folgt ein Großeinsatz für Rettungsdienst und Polizei.