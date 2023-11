Die Polizei von Nordwales sagt, dass der Vorfall im Moment „ein tragischer Unfall gewesen zu sein scheint", und in ihrem Update heißt es, dass vier Leichen in dem Auto gefunden wurden, berichtet die The Sun. Supt Owain Llewelyn sagte, die „Gedanken der Polizei sind in dieser sehr schwierigen Zeit bei der Familie und den Freunden der vier jungen Männer". Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um einen Autounfall oder eine Kohlenmonoxidvergiftung handelt.

Denn: Das Auto wurde im Wasser gefunden, so dass es so aussieht, als ob sie verunglückt und möglicherweise ertrunken sind



Zuvor hatte die Polizei von Nordwales hat den silbernen Ford Fiesta nach einem Bericht der BBC verlassen vorgefunden. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass die Freunde in der Gegend von Snowdonia Campen waren. Mit Hubschraubern, der Küstenwache und Bergrettungsteams suchten sie nach den Jugendlichen.

Hinzukam In der Gegend ist es derzeit sehr kalt. Medienberichten zufolge seien die Jugendlichen nur mit der Ausstattung für eine Nacht losgezogen. „Wenn ich gewusst hätte, wohin er geht, hätte ich ihn aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen nicht gelassen“, sagte Harveys Mutter, Crystal Owen, dem britischen Guardian. Sie glaubte demnach, ihr Sohn übernachte bei einem Freund.

Lese-Tipp: Traurige GewissheitVermisster Mathis (5) aus Saarbrücken ist tot