Die Lage ist unübersichtlich, ein Anwohner versucht sogar das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, schnell wird klar: Es befinden sich noch fünf Menschen in dem brennenden Haus in Bönningstedt, Schleswig-Holstein. Mit Atemschutzmasken gehen die Feuerwehrleute am Mittwochabend (27. September) hinein. Die Flammen breiten sich währenddessen aus. „Menschenrettung geht immer vor Brandbekämpfung“, sagt Tim Glindmeyer, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg im Gespräch mit RTL.