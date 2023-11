Grill vs. Mikrowelle: Wo gelingen Fischstäbchen, Kartoffelbrei und Rahmspinat besser?

Wenn es draußen kalt ist, gönnen wir uns gerne ein warmes, deftiges Essen.

Unsere Reporter treten zum Duell am Kochtopf an. Sie wollen wissen, wo man ein komplettes Abendessen besser zubereiten kann: in der Mikrowelle oder am Grill. Und was schmeckt besser? Beide machen Kartoffelbrei mit Fischstäbchen und Rahmspinat auf sehr unterschiedliche Art, Sternekoch Christopher Wilbrand bewertet das Essen. Soviel sei verraten: Keines der Gerichte schmeckt am Ende so, wie wir es kennen. Aber seht selbst oben im Video. (sli)

