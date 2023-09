Strahlend beugt sich Lorraine über ihre Enkelin Penny – jedes Mal aufs Neue ist es für sie ein erstes Kennenlernen!

Für Kate ist es 2008 eine harte Diagnose: Ihr Mutter Lorraine hat Alzheimer. Es ist eine Krankheit, die besonders für Familie und Freunde schwer zu ertragen ist, denn Stück für Stück verliert der Mensch oft genau das, was ihn ausgemacht hat. Was mit einer Gedächtnislücke anfängt, endet häufig mit dem Verlust grundlegender Fähigkeiten – so auch bei Lorraine. Wie die kleine Penny die 63-Jährige aufblühen lässt, das sehen Sie im Video.