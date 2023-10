„Goofy" ist das Jugendwort des Jahres

Doch was ist Jugendsprache eigentlich und wie entsteht sie? Für Schulz steht fest: „Es gibt nicht die eine Jugendsprache.“ Auf der Suche nach ihrer Rolle in der Gesellschaft grenzen sich junge Menschen ab - auch sprachlich, sagte die Wissenschaftlerin. „Der Zweck ist, seine eigene Identität zu finden und die will man sich nicht wegnehmen lassen.“

Auch Felix Behm, Generation Z-Experte und Autor, sieht einen Zusammenhang zwischen Jugendsprache und Entwicklung: „In dieser Phase wollen sich junge Menschen von der Außenwelt abkapseln und ihre eigene Welt schaffen.“ Zur sogenannten Generation Z werden meistens ungefähr die Geburtenjahrgänge zwischen 1995 und 2010 gezählt.

Jugendsprache helfe, sich von älteren Generationen abzugrenzen, sagte auch Helmut Weiß, Professor für Historische Linguistik an der Goethe-Universität Frankfurt. „Die Jugendsprache ist eine Art Gruppensprache und dient dazu, die Gruppe nach außen abzugrenzen und nach innen die Mitglieder kenntlich zu machen.“

Lese-Tipp: Disney-Fan als Erwachsener? Dann sind Sie leider "cheugy"

Außerhalb dieser Gruppe fallen immer wieder Wörter auf, die neu erfunden oder in einem anderen Zusammenhang benutzt werden. Schulz zufolge können diese Wörter ein Eigenleben entwickeln und sich manchmal auch über Generationen und Orte hinweg durchsetzen. „Diese Wörter überleben in ihrer neuen Bedeutung aber nur dann, wenn es genug Menschen gibt, die das Wort auch häufig genug verwenden“, sagte sie.

Jugendwörter seien nicht unbedingt neue Erfindungen, so Weiß. Während „safe“ im Englischen „sicher“ bedeutet, werde es in Deutschland unter Jugendlichen als „garantiert“ oder „hundertprozentig“ definiert. Hier handele es sich um die kreative Neuerfindung von bereits existierenden Wörtern.