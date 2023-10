Gerda Lewis bricht ihr Schweigen: Warum ihre Modemarke pleite ging

„Ich musste mir eingestehen, dass es manchmal nicht so läuft wie man es sich wünscht“, gibt die Influencerin jetzt in einem Statement auf Instagram bekannt. „In der Vergangenheit habe ich bei Purestain leider mein Vertrauen in die falsche Person gesetzt und es sind einige Fehler passiert.“ Obwohl sie sich neue Partner an die Seite geholt habe, seien sie immer wieder auf „Herausforderungen aus der Verganheit“ gestoßen, die „unüberwindbar“ waren.

Lese-Tipp: Gerda Lewis zeigt ungefilterte Vorher-Nachher-Bilder

„Die Erkenntnis hat mich hart getroffen und bringt mich in die Situation, diese Nachricht schweren Herzens schreiben zu müssen“, erklärt sie und bedankt sich am Ende für ihre verständnisvolle Community.