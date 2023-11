Luana Andrade hatte einen Körper, von dem viele Frauen wohl träumen. Und dennoch legt sie sich am Montag für eine Fettabsaugung am Knie unters Messer. Eine Entscheidung, die sie das Leben kostet. Denn während des Eingriffs im Krankenhaus São Luiz do Itaim, São Paulo, kommt es Medienberichten zufolge zu einer Komplikation.

Unter anderem das portugiesische Magazin Leo Dias zitiert ein Statement des Krankenhauses, in dem es heißt, „dass die Patientin Luana Andrade am Montagnachmittag in Begleitung ihrer Familie in die Station eingeliefert wurde, um sich einer Fettabsaugung zu unterziehen, die von einem von der Familie beauftragten privaten Chirurgen und Anästhesisten durchgeführt wurde“.