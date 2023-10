Der Grund für den Streit zwischen Émiles Großvater und dem jungen Landwirt erscheint banal. Es soll um längst abgeschlossene Begradigungsarbeiten an einer Erdfläche gegangen sein. Diese Fläche befindet sich auf dem Grundstück des Cousins des Bauern, grenzt aber auch an das Grundstück von Émiles Großvater. Die Arbeiten sollen die Mauern des Grundstücks des Großvaters beschädigt haben. „Er hat meinen Cousin am frühen Morgen angeschrien und mich sogar geweckt. Das ist nicht das erste Mal. Er schreit alle an", sagt der Cousin des Landwirts dem französischen Sender BFM DICI. Dieser Cousin ist kein Unbekannter. Er ist einer der letzten Menschen, die den kleinen Émiles am Tag seines Verschwindens gesehen haben wollen.

Der junge Landwirt soll laut Aussage seines Cousins nicht auf die Vorwürfe des Großvaters reagiert und ins Haus seinen Verwandten geflüchtet sein. Danach wollen die beiden zu ihren Kühen auf dem Feld gegangen sein.