Andreas ist erfolgreich: Mit nur 28 Jahren beginnt er seine Professur an der Goethe Universität in Frankfurt. Doch wo sein Umfeld stolz auf ihn ist, empfindet er anders: „Mit Depression ist man… eigentlich hat man nie dieses Zufriedenheitsgefühl. Man hat nie dieses: ‘Ich bin genug Gefühl’ oder das, was ich getan hab, ist genug. Man hat nicht diese ‘Ich bin stolz auf mich’.“

Und damit ist er nicht alleine: Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens zumindest einmal eine schwere, behandlungsbedürftige Depression zu entwickeln, liegt derzeit bei 16 bis 20 Prozent. Trotzdem fällt es vielen Betroffenen schwer über ihren Zustand zu sprechen.

Lese-Tipp: Depression machte aus Julian einen anderen Menschen: Er fühlte sich „wie ein Parasit der Gesellschaft“